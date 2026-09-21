பராமரிப்பு பணி: கோவில்பட்டியில் நாளை மின்தடை அறிவிப்பு

கோவில்பட்டி,
கோவில்பட்டி கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட துணை மின்நிலையங்களில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழக கோவில்பட்டி கோட்டச் செயற்பொறியாளர் எஸ். பாபு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
கோவில்பட்டி கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட துணை மின்நிலையங்களில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது. எனவே, நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்
கழுகுமலை, குமாரபுரம், வேலாயுதபுரம், கரடிகுளம், சி.ஆர்.காம்பவுண்ட், சி.வி. வெள்ளப்பனேரி மற்றும் குருவிகுளம்.
புதுக்கிராமம், இலுப்பையூரணி, வேலாயுதபுரம், சங்கரலிங்கபுரம், ஆலம்பட்டி பகுதி, லட்சுமிமில் பகுதி, முகமதுசாலியாபுரம், ஆலம்பட்டி, இனாம்மணியாச்சி, தோணுகால் மற்றும் படர்ந்தபுளி.
எப்போதும்வென்றான், எட்டையாபுரம், கீழமங்கலம், பகவந்தனை, நாகலாபுரம், கடம்பூர், ஓட்டநத்தம், குளத்தூர் மற்றும் சூராங்குடி.
திட்டங்குளம், பாண்டவர்மங்கலம், சராச்சி, விஜயாபுரி, கசவன்குன்று, துரைபூர், காமநாயக்கன்பட்டி, மந்தித்தோப்பு, ஊத்துப்பட்டி, குருமலை, வேப்பங்குளம் மற்றும் மூவரைவென்றான்/மும்மலையப்பட்டி.
முத்துநகர், சிட்கோ, கணேஷ் நகர், தங்கப்ப நகர், ஜோதி நகர், புதுரோடு ஆகிய பகுதிகள்.
செட்டிகுறிச்சி, சிதம்பராம்பட்டி, கட்டாலங்குளம், வெள்ளாளன்கோட்டை, ஓலைக்குளம், திருமங்கலக்குறிச்சி, பெரியசாமிபுரம் மற்றும் மூர்த்திஸ்வரபுரம் ஆகிய பகுதிகள்.
கயத்தாறு பேரூராட்சி பகுதிகள், ராஜாபுதுக்குடி, டி.என்.குளம், ஆத்திக்குளம், தெற்கு இலந்தைகுளம், வடக்கு இலந்தைகுளம், சாலைப்புதூர், முகனாசபுரம், கிழக்கோட்டை, கொடியன்குளம், என்.புதூர், நாரைக்கிணறு, புளியம்பட்டி, சவனாழ்பேரி, ஆலந்தா ஒரு பகுதி, பிராஞ்சேரி, இத்திக்குளம், வடக்கு செழியநல்லூர், காங்கீஸ்வரன்புதூர், குப்பனாபுரம், பருத்திக்குளம், சன்னதுபுதுக்குடி, வடகரை மற்றும் காற்றாலை மின் தொடர் I, II ஆகிய பகுதிகள்.
இவ்வாறு அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.