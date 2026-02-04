தமிழக செய்திகள்

பராமரிப்பு பணி: சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை

சென்னையில் காரம்பாக்கம், மாதவரம் பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்னையில் நாளை மறுநாள் (6.2.2026, வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

காரம்பாக்கம்: கந்தசாமிநகர், பொன்னிநகர், அருணாசலம்நகர், மோதிநகர், பத்மாவதிநகர், காவேரிநகர், பாரதிநகர், தர்மராஜாநகர், விஸ்வநாதன் தெரு, பிராமணர் தெரு.

மாதவரம்: காசா கரண்ட் ரெசிடென்சியல் டவர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Chennai
சென்னை
Tamil Nadu Electricity Board
power outage
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
maintenance work
பராமரிப்பு பணி
மின்தடை

