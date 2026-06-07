பராமரிப்பு பணி: சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை

சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னையில் நாளை மறுநாள் (9.6.2026, செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
மூகாம்பிகைநகர், குன்றத்தூர் பிரதான சாலை, ராம்நகர், குமரன்நகர், பெரியபனிச்சேரி, தண்டலம் பிரதான சாலை, பாபு கார்டன், இரண்டாம்கட்டளை, சிக்கராயபுரம், கொள்ளச்சேரி.
கணபதிபுரம், விஸ்வகர்மாநகர், நாயுடு ஷாப் சாலை, ஸ்கைபார்க் சர்ச் சாலை, டி.வி.எஸ். ஃபிளாட்ஸ், அக்னி ஃபிளாட்ஸ், பஞ்சாயத்து காலனி, சுகுணா காலனி மற்றும் நடேசன்நகர்.
வானகரம், பி.எச்.சாலை, சிவபூதம், ராஜீவ்நகர், கந்தமாபுரம், வானகரம் சர்வீஸ் சாலை, செட்டியார் அகரம், ஐ.சி.எல்., நூம்பல், அக்னி ஃபேரி லேண்ட், மூர்த்திநகர், லட்சுமிநகர், இந்திராநகர், போரூர் கார்டன் பேஸ் 1 மற்றும் 2, ராமசாமிநகர், ஆண்டாள்நகர், சேக்மணியம், மெட்ரோநகர், மகரிஷி டீச்சர்ஸ் காலனி, சமயபுரம், காவேரிநகர், பாரதி சாலை, தர்மராஜாநகர், அருணாச்சலம்நகர், மோதிநகர் மற்றும் வெங்கடேஸ்வராநகர்.
வேலப்பன்சாவடி, மாதர்வேடு, பெருமாள் கோயில் தெரு, பத்மாவதிநகர், கூட்டுறவுநகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.