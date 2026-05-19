தமிழக செய்திகள்

பராமரிப்பு பணி: சென்னையில் நாளை மின்தடை

சென்னையில் நாளை மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
பராமரிப்பு பணி: சென்னையில் நாளை மின்தடை
Published on

சென்னை,

தமிழ்நாடு மின்பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்னையில் நாளை (20.5.2026, புதன்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

பொழிச்சலூர்: திருநகர், பத்மநாபாநகர், ஞானமணிநகர், பவானிநகர், பிசிஎஸ் காலனி, ராஜேஸ்வரிநகர், பஜனை கோயில் தெரு, பிரேம்நகர், லட்சுமிநகர், மூகாம்பிகைநகர், விநாயகாநகர், சண்முகாநகர், தீப்பாச்சியம்மன் கோயில் தெரு, எல்.ஆர்.ராஜமாணிக்கம் தெரு.

திருமுடிவாக்கம்: இந்திராநகர் , குருநகர், விவேகானந்தநகர், பழந்தண்டலம், நாகன்தெரு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Chennai
சென்னை
Announcement
அறிவிப்பு
maintenance work
பராமரிப்பு பணி
Power outage tomorrow
நாளை மின்தடை
தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகம்
Tamil Nadu Electricity Distribution Corporation
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com