தமிழக செய்திகள்

17 வயது சிறுமிக்கு திருமணம்: 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

17 வயது சிறுமிக்கு திருமணம் நடைபெற்றதாக கல்வராயன்மலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்திற்கு புகார் சென்றது.
17 வயது சிறுமிக்கு திருமணம்: 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
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கள்ளக்குறிச்சி,

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன்மலையில் உள்ள மேட்டு வளவு பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமர் மகன் மாணிக்கம் (வயது 24). இவருக்கும் கல்வராயன்மலை பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றதாக கல்வராயன்மலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்திற்கு புகார் சென்றது. இதையடுத்து கல்வரா யன்மலை மகளிர் ஊர்நல அலுவலர் வேதநாயகி, இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினார்.

அதில் சிறுமிக்கு திருமணம் நடைபெற்றதும், தற்போது சிறுமி 7 மாத கர்ப்பமாக இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து மகளிர் ஊர்நல அலுவலர் வேதநாயகி கொடுத்த புகாரின்பேரில் மாணிக்கம், இவருடைய தந்தை ராமர், தாய் சரோஜா ஆகியோர் மீது கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருமணம்
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சிறுமி
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Daily Thanthi
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