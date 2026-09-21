ஆவடியில் உள்ள படைக்கல உடை தொழிற்சாலை வளாகத்தில் மாபெரும் மரம் நடுவிழா

சென்னை,
சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் உள்ள பாதுகாப்புத் துறை பொதுத்துறை நிறுவனமான படைக்கல உடைத் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் மாபெரும் மரம் நடும் விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், 'பிஎம் ஸ்ரீ' (PM SHRI) பள்ளி, ஓ.சி.எப். பள்ளி மற்றும் 'அங்குர் வித்யா' பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்று, 42 வகையான உள்நாட்டு மர வகைகளைச் சேர்ந்த 3,000-க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஓ.சி.எப். வளாகத்தில் உள்ள மேலும் 80 ஏக்கர் பரப்பளவிலும் இத்திட்டம் கட்டம் கட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஓசிஎப்-ன் தலைமைப் பொது மேலாளர் திரு. பி.எஸ். ரெட்டி மற்றும் 'டிரூப் கம்ஃபோர்ட்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தின் ஓ.சி.எப். கிளை 'இல்லத்தரசிகள் நலச் சங்கத்தின்' தலைவி வீணா ரெட்டி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர்.
மரம் நடும் இயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்வதில் ஓசிஎப்-உடன் கைகோர்த்த 'ஊருணி அறக்கட்டளையின்' (Ooruni Foundation) முயற்சிகளை திரு. ரெட்டி பாராட்டினார். தொழில் வளாகங்களுக்குள் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார். நட்ட மரக்கன்றுகளை முறையாகப் பராமரிப்பதற்கான உறுதிமொழி ஏற்புடன் இந்நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது.