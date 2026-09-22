சென்னை,
மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036 திட்டத்தின் சிறப்பு அதிகாரியாக மயில்வாகனன் ஐ.பி.எஸ். நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
2036 கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த இந்தியா தீவிரமாக முயற்சித்து வருகிறது. கத்தார், சவுதி அரேபியா மற்றும் துருக்கி போன்ற நாடுகளும் இப்போட்டியில் உள்ளன.
இந்த சூழலில் 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழகத்திலிருந்து பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகள் குறைந்தது 15 பதக்கங்களை வெல்ல வேண்டும் என்ற இலக்கை தமிழக அரசு நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழகத்தில் விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் நீண்டகால திட்டமிடலை ஒருங்கிணைக்க, மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036 சிறப்பு அதிகாரியாகவும், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணை முதன்மை செயல் அலுவலராகவும் மயில்வாகனன் ஐ.பி.எஸ். நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.