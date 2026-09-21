தமிழக செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் பணிக்காக ம.தி.மு.க. சார்பில் தலைமைக் கழக பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பணிகளுக்காக தலைமைக் கழக பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
இடைத்தேர்தல் பணிக்காக ம.தி.மு.க. சார்பில் தலைமைக் கழக பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
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சென்னை,

தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பணிகளுக்காக ம.தி.மு.க. சார்பில் தலைமைக் கழகப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் வைகோ அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-

“2026 அக்டோபர் 6-ந்தேதி நடைபெற உள்ள தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் பணிக்காக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் ‘தலைமைக் கழகப் பொறுப்பாளர்கள்’ கீழ்காணுமாறு நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி

புதூர் மு.பூமிநாதன் Ex MLA

கழகத் துணை பொதுச்செயலாளர்

கைப்பேசி : 9443056970

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி

சு.ஜீவன் M.C.,

கழகத் துணை பொதுச்செயலாளர்

கைப்பேசி : 8148898063”

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Vaiko
வைகோ
mdmk
ம.தி.மு.க.
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Daily Thanthi
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