மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடக அரசை கண்டித்து தமிழக விவசாயிகள் 5 நாட்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு

சென்னை,
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதற்காக கர்நாடக அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சியை கண்டித்து, வரும் செப்டம்பர் 20-ந்தேதி முதல் 5 நாட்கள் மாநிலம் தழுவிய மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்தப்போவதாக தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய மின்சாரத் துறை மந்திரி மனோகர் லால் கட்டாருடன் விவசாயிகளின் பிரதிநிதிகள் குழுவினர் இன்று சுமார் 5 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு பேசிய விவசாயிகளின் அமைப்பின் தலைவரான பி.ஆர்.பாண்டியன், போராட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
உள்ளூர் மக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கர்நாடக அரசியல் தலைவர்கள் மேகதாது திட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக குற்றம் சாட்டிய பி.ஆர்.பாண்டியன், பூம்புகாரில் தொடங்கவுள்ள இந்தப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்துவதற்காக, தேவைப்பட்டால் பிரதமரை சந்திக்கவும் தமிழக விவசாயிகள் முயற்சிப்பார்கள் என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், மத்திய நீர் ஆணையத்திடம்(CWC) கர்நாடக அரசு சமர்ப்பித்த விரிவான திட்ட அறிக்கை(DPR) மோசடியானது என்றும் சட்டப்படி செல்லுபடியாகாதது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கையில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) ஆகியவற்றின் அவசியமான ஒப்புதல் பெறப்படவில்லை என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.