மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் மலை ரெயில் சேவை 10 ம் தேதி வரை ரத்து !

மேட்டுப்பாளையம்:
நீலகிரி மலை ரெயில் வழித்தடத்தில் கனமழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு, ராட்சத பாறைகள் தண்டவாளத்தில் உருண்டு விழுந்துள்ளன. இதனால் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, மேட்டுப்பாளையம் - குன்னூர் இடையேயான மலை ரெயில் சேவை நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி வரை இயக்கப்படும் மலை ரெயில், சுற்றுலாப் பயணிகளின் முக்கியமான போக்குவரத்து சேவையாக விளங்கி வருகிறது. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலைப்பாதைகள், அடர்ந்த வனப்பகுதிகள், தேயிலைத் தோட்டங்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றைக் கடந்து செல்லும் இந்த ரெயிலில் பயணம் செய்ய உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக நீலகிரி மலை ரெயில் பாதையில் பல்வேறு இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஹில்குரோவ் - குன்னூர் இடையேயான ரெயில் வழித்தடத்தில் மலைப்பகுதிகளில் இருந்து மண் மற்றும் ராட்சத பாறைகள் சரிந்து தண்டவாளத்தில் விழுந்துள்ளன.
இதனால் அந்த வழித்தடத்தில் ரெயில்களை இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. தண்டவாளத்தில் விழுந்துள்ள பாறைகள் மற்றும் மண் குவியல்களை அகற்றும் பணிகளும், சேதமடைந்த பகுதிகளைச் சீரமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதற்கிடையே, தண்டவாளச் சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, மேட்டுப்பாளையம் – குன்னூர் இடையேயான மலை ரெயில் சேவையை நவம்பர் 8-ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்வதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, நாளை (8-ந் தேதி) முதல் வருகிற 10-ந் தேதி வரை இந்த வழித்தடத்தில் மலை ரெயில் இயக்கப்படாது. சீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்து, தண்டவாளம் பாதுகாப்பான நிலையில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகே ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும்.
மலை ரெயிலில் பயணம் செய்ய முன்பதிவு செய்துள்ள சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், ரெயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை கவனத்தில் கொண்டு தங்களது பயணத் திட்டங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளுமாறு ரெயில்வே நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
கனமழையால் மலை ரெயில் பாதையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளைச் சீரமைக்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.