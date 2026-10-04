மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 73 அடியாக சரிவு: பாசனத்துக்காக 15 ஆயிரம் கனஅடி நீர் திறப்பு

சேலம்,
காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து தொடர்ச்சியாக அதிகளவில் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவதால், அணையின் நீர்மட்டம் சரிந்து வருகிறது.
காவிரி நதியின் குறுக்கே அமைந்துள்ள மேட்டூர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 120 அடியாகும். இந்நிலையில், இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 73.26 அடியாகக் குறைந்துள்ளது. அணையில் தற்போது 35.566 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டுமே இருப்பு உள்ளது.
அணைக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு 2,723 கன அடியாக உள்ளது. அதே நேரத்தில், தமிழக டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயப் பாசனத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 15,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் காவிரியாற்றில் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட, பாசனத்திற்காக வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு பல மடங்கு அதிகமாக இருப்பதால் வரும் நாட்களில் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் மேலும் குறையக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.