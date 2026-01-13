அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு அண்ணா விருது

தினத்தந்தி 13 Jan 2026 10:55 AM IST
தந்தை பெரியார் விருது வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழிக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.

சென்னை,

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் 2026-ம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருது மற்றும் 2025-ம் ஆண்டுக்கான தந்தை பெரியார் விருது, அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது, பேரறிஞர் அண்ணா விருது, பெருந்தலைவர் காமராசர் விருது, மகாகவி பாரதியார் விருது, பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது, தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. விருது, முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருது, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் விருது ஆகிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

விவரம் பின்வருமாறு:-

* அமைச்சரும், அவை முன்னவருமான துரைமுருகனுக்கு 2025-ம் ஆண்டுக்கான பேரறிஞர் அண்ணா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* 2026-ம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருது முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.

* 2025-ம் ஆண்டுக்கான தந்தை பெரியார் விருது வழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழிக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.

* 2025-ம் ஆண்டுக்கான அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது சிந்தனை செல்வனுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

* எழுத்தாளரும், முன்னாள் தலைமைச் செயலாளருமான வெ.இறையன்பு-க்கு திருவிக விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* கவிஞர் யுகபாரதிக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2025-ம் ஆண்டுக்கான பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது வழங்கப்பட உள்ளது.

* காமராஜர் விருது – எஸ்.எம்.இதயத்துல்லா

* மகாகவி பாரதியார் விருது – கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா

