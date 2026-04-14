பழைய திமுகவை திரும்பவும் பார்க்க வேண்டி இருக்கும்; மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

சென்னை,
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து வீடியோ வெளியிட்டு அவர் பேசியதாவது:-
தமிழ்நாட்டின் வாசற்படிக்கே வந்துள்ள ஒரு பெரும் ஆபத்தைப் பற்றிப் பேசவும், மத்திய பாஜக அரசுக்கு ஒரு தெளிவான எச்சரிக்கையை விடுக்கவும் தான் இந்த வீடியோ...
தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாலும், இந்தக் கடமையைத் தவிர்க்க முடியாது. நாளை மறுநாள் 16-ந்தேதி நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் கூடுகிறது. கூடுகிறது என்று சொல்வதைவிட, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத் தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமாகக் கூட்டப்படுகிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். வரையறை எனப்படும் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தை இந்தத் தொடரில் திணிக்கப் போகிறார்கள்.
முதலில் இருந்தே இது குறித்து நாம் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்தோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினோம். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, இந்தியா முழுவதும் இதனால் பாதிக்கப்பட உள்ள மற்ற மாநில முதலமைச்சர்களையும், முக்கியக் கட்சித் தலைவர்களையும் சென்னைக்கு அழைத்து கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டம் நடத்தினோம்.
மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்துங்கள், அளவாகக் குழந்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், குடும்பக் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடியுங்கள் என்று மத்திய அரசு சொன்னதை எல்லாம் நாங்கள் கேட்டோம். சொன்னதை ஒழுங்காகச் செய்ததற்காகவே எங்களுக்குத் தண்டனை தருவீர்களா? தென் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படாது என்று நாடாளுமன்றத்தில் வைத்து பிரதமர் உத்தரவாதம் தர வேண்டும் என்று கேட்டும் பதில் இல்லை.
இதற்காகப் பல்வேறு கட்சி எம்.பி.க்கள் பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து முறையிட நேரம் கேட்டோம். அதுவும் கிடைக்கவில்லை.இப்படி நாம் சொன்ன எதையும் அவர்கள் காதில் வாங்காமல், திமுக மட்டுமல்ல, எந்தக் கட்சியுடனும், எந்த மாநிலத்துடனும் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தாமல், தங்கள் இஷ்டத்திற்கு செய்யப் பார்க்கிறார்கள்.
நேற்று சோனியா காந்தியும் நாம் கேட்ட அதே கேள்விகளைக் கேட்டுள்ளார்கள். பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட யாருக்கும் பதில் இல்லை.இப்படி அவசர அவசரமாக வரையறை செய்ய நினைப்பது பாஜக அரசின் அப்பட்டமான ஜனநாயக விரோதச் செயல். இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால், மாநில உரிமைகளைப் படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள்.
இந்த வரையறை எப்படிச் செய்யப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. அந்தச் சட்டத் திருத்தம் என்ன என்பது பற்றி இதுவரை எந்த விளக்கத்தையும் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இப்படி மறைத்து மறைத்துச் செய்கிறார்கள் என்றால், கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது என்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் வலுவடைகிறது.
தென் மாநில மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளார்கள். நான் மத்திய பாஜக அரசிற்கும், பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக ஒன்றைச் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நடக்க இருக்கும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் எங்களது எம்.பி.க்கள் கலந்துகொள்வார்கள். தமிழ்நாட்டைப் பாதிப்பது போன்றோ, வட மாநிலங்களுக்கு அரசியல் வலிமையை மேலும் வாரி வழங்குவது போன்றோ ஏதாவது நடந்தால், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம். தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிக்கும். தமிழ்நாடு தனது எதிர்ப்பை கடுமையாகக் காட்டும். ஒவ்வொரு குடும்பமும் தெருவில் வந்து உட்காருவோம்.
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சராக இருக்கும் என்னுடைய தலைமையிலேயே மிகப் பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவோம். இது தேர்தல் காலம் தான். இவர்கள் கவனம் அதில் தான் இருக்கும். நாம் டெல்லியில் சைலன்டாக தமிழ்நாட்டின் தொகுதி மறுவரையறையைச் செய்து விடலாம் என்று மட்டும் நினைக்கவே நினைக்காதீர்கள்.இதைச் சொல்லும் நான் தமிழ்நாட்டு முதல்-அமைச்சர் மட்டுமல்ல, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எனும் பேரியக்கத்தின் தலைவர்.
நீங்கள் இதுவரை பார்க்காத தமிழ்நாட்டைப் பார்க்க வேண்டி இருக்கும். 50-60களில் பார்த்த பழைய திமுகவை இந்தியா திரும்பவும் பார்க்க வேண்டி இருக்கும். இவன் என்ன மிரட்டுகிறான் என்று நினைக்காதீர்கள். நான் உங்களை எச்சரிக்கிறேன். நீங்கள் அதை மிரட்டல் என்று நினைத்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. ஆம், தமிழ்நாட்டிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் எச்சரிக்கை இது.
தேர்தல், ஆட்சி, அதிகாரம் இதுவெல்லாம் எங்களுக்கு இரண்டாம் பட்சம் தான். நாங்கள் சுயமரியாதைக்காரர்கள். எங்களுக்கு கொள்கைதான் முக்கியம். மாநில உரிமைகள் தான் முக்கியம். அதுதான் பேரறிஞர் அண்ணாவும், முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரும் எங்களுக்கு கொடுத்துவிட்டுச் சென்ற உயிர்க் கொள்கை. தமிழ்நாட்டிற்குத் தவறிழைத்துவிட்டு வழக்கம்போல் சும்மா.. கடந்து போக நினைத்தால், நடப்பதை வேரறுக்க, சட்ட மேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளில் அவர் மேல் ஆணையாகச் சொல்கிறேன்: தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டால் இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துவிடுவோம்.
பிரதமர் மோடி அவர்களே மீண்டும் சொல்கிறேன். இது தமிழ்நாட்டிலிருந்து உங்களை நோக்கி விடுக்கப்படும் இறுதி எச்சரிக்கை. Tamil Nadu Will Fight... Tamil Nadu Will Win... தமிழ்நாடு போராடும்.... தமிழ்நாடு வெல்லும்.”. இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் வீடியோவில் பேசினார்.