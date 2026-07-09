மோடி அரசு நடுத்தர வர்க்க மருத்துவ மாணவர்களின் கனவுகளை தொடர்ந்து சிதைத்து வருகிறது - மாணிக்கம் தாகூர்

சென்னை,
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-
முதலில் நீட், இப்போது வெளிநாட்டு மருத்துவ பட்டதாரி தேர்வு குழப்பம்! மோடி அரசு நடுத்தர வர்க்க மருத்துவ மாணவர்களின் கனவுகளைத் தொடர்ந்து சிதைத்து வருகிறது. நீண்ட, காணொளி அடிப்படையிலான மற்றும் மருத்துவ ரீதியான கேள்விகள் போன்ற முக்கிய தேர்வு வடிவ மாற்றங்களை முன்னறிவிப்பின்றி திடீரெனக் கொண்டு வந்ததன் மூலம், மருத்துவ அறிவியல் தேசிய தேர்வு வாரியம் (NBEMS) தேர்ச்சி விகிதத்தை அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் 12.78% ஆகக் குறைத்துள்ளது. 31-ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
காணொளி அடிப்படையிலான கேள்விகளை அறிமுகப்படுத்துவது உட்பட, தேர்வு வடிவத்தில் செய்யப்படும் எந்தவொரு பெரிய மாற்றமும், தேர்வர்களுக்குப் போதுமான தயாரிப்பு நேரத்தை வழங்குவதற்காக முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட வேண்டும். தேர்வு நாளன்று ஆட்டத்தின் விதிகளை மாற்றுவது என்பது வேண்டுமென்றே நீக்குவதாகும், நியாயமான மதிப்பீடு அல்ல. நாங்கள் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சங்கத்துடன் துணை நிற்கிறோம். சுகாதார அமைச்சகம் உடனடியாக ஒரு வெளிப்படையான ஆய்வை நடத்தி, இந்த அமர்வுக்கான தகுதி மதிப்பெண்ணைக் குறைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.