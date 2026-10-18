சென்னை மாநகராட்சியில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள்: முதல்-அமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் நேரில் ஆய்வு

சென்னை,
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்தும் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை பார்வையிட்டும் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இது தொடர்பாக, வெளியாகியுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் இன்று சென்னை மாநகராட்சியின் ரிப்பன் மாளிகையில், வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர், சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள ரிப்பன் மாளிகை கட்டட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை பார்வையிட்டு, நேற்று முதல் பெய்த மழை அளவு விவரங்கள் சுரங்கப்பாதைகள், கால்வாய்கள், மற்றும் ஆறுகளின் முகத்துவாரங்களில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள், மக்கள் அளிக்கும் புகார்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு பொதுமக்களிடமிருந்து வரப்பெறும் புகார்கள் குறித்து கேட்டறிந்து, அதன் மீது உடனுக்குடன் துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். நேற்று பெய்த கனமழையினை தொடர்ந்து சிறப்பாக பணியாற்றிய மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் இதர துறைகளை சேர்ந்த அலுவலர்களுக்கு தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
இதனை தொடர்ந்து, கட்டுப்பாட்டு அறையில் அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுடன் சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர், வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக நேற்று பெய்த கனமழையினை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு விவரங்கள் குறித்தும் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.
நேற்று இரவு சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குறைந்த நேரத்தில் இயல்பைவிட அதிகமான அளவில் கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக பாரிமுனை பகுதியில் 36 செ.மீ மழையும், கத்திவாக்கம் பகுதியில் 34 செ.மீ மழையும், மணலி மற்றும் எண்ணூர் ஆகிய பகுதிகளில் 21 செ.மீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
குறைந்த நேரத்தில் இயல்பைவிட அதிகமான மழை பெய்ததன் காரணமாக மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 35 இடங்களில் மழைநீர் தேக்கம் இருந்தது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் காரணமாக மழை பெய்த இடங்களில் ஏற்கனவே தயார் நிலையில் இருந்த மோட்டார் பம்புகளின் மூலமாக அனைத்து இடங்களிலும் மழைநீர் விரைந்து வெளியேற்றப்பட்டது. மழைநீர் தேங்கிய 35 இடங்களிலும் மழைநீர் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
நேற்று இரவு பெய்த மழையின் காரணமாக மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 22 இடங்களில் மரங்கள் சாலையில் விழுந்தன. அனைத்து இடங்களிலும் மரங்கள் உடனடியாக மாநகராட்சி பணியாளர்களால் அகற்றப்பட்டு, போக்குவரத்து சீர் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் போது அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களை தங்க வைப்பதற்காக 227 தற்காலிக நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. மழைநீர் தேங்கிய ஒரு சில பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு மாநகராட்சியின் சார்பில் இன்று காலை 13,500 நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 22 சுரங்கபாதைகளில் மழைநீர் உடனுக்குடன் அகற்றப்பட்டு, சீரான போக்குவரத்து உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நிவாரண பணிகளுக்கான இயந்திரங்கள் மற்றும் மீட்பு உபகரணங்கள்
மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக 1,189 வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீரை உடனுக்குடன் வெளியேற்றுவதற்காக, அதிகத் திறன்கொண்ட மாநகராட்சியின் 676 மோட்டார் பம்புகள் மற்றும் வாடகைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 100 எச்.பி. திறன் கொண்ட 134 மோட்டார் பம்புகள் மற்றும் 648 டிராக்டர்களில் பொருத்தப்பட்ட மோட்டார் பம்புகளும், மழைநீர் சேகரித்து வெளியேற்றும் 109 நீர் சேகரிப்புத் தொட்டிகளும். தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களை மீட்பவதற்காக மாநகராட்சியின் 36 படகுகளும் மீன்வளத்துறையின் சார்பில் 97 படகுகளும் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
112 மைய சமையல் கூடங்கள் மேலும், மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக 15 சக்திமான மர அறுவை இயந்திரங்கள். 231 பவர்சா மர அறுவை இயந்திரங்கள், 52 டெலஸ்கோபிக் மர அறுவை இயந்திரங்கள். 5 வாகனங்களில் மர அறுவை இயந்திரங்கள் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களை தங்க வைப்பதற்காக 227 நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் உணவு தயாரித்து வழங்குவதற்காக தேவையான உணவுப் பொருட்களின் இருப்புடன் 112 மைய சமையல் கூடங்கள் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்குறிப்பிட்ட விவரங்களை கேட்டறிந்த தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர், தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அதிகனமழை எச்சரிக்கையை முன்னிட்டு அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து மேலும் சிறப்பாக பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், மாண்புமிகு உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், இந்து சமய அறநிலைய துறை அமைச்சர் ரமேஷ், செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் குமார், தலைமை செயலாளர் சாய்குமார், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் ராஜேஷ் லக்கானி, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிருவாக ஆணையர் சந்தர மோகன், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சுன்சோங்கம் ஜடக் சிரு, நீர்வளத்துறை செயலாளர் பிரசாந்த் மு. வடநெரே, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், வாரியத் தலைவர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.