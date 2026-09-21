மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி: ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நாளை மின்தடை

ஸ்ரீவைகுண்டம்,
ஸ்ரீவைகுண்டம் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை (செப்டம்பர் 22, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
ஸ்ரீவைகுண்டம், புதுக்குடி, ஆழ்வார்தோப்பு, தோழப்பன்பண்ணை, பத்மநாபமங்கலம், இசவன்குளம், ஆறாம்பண்ணை.ஆழ்வார்குளம், கொங்கராயன்கறிச்சி, மணக்கரை, நடுவக்குறிச்சி, செந்திலாம்பண்ணை, வெள்ளூர்.ஆதிச்சநல்லூர், சுப்பிரமணியபுரம், பேட்டை துரைசாமிபுரம், கால்வாய், வல்லக்குளம், பொன்னன்கறிச்சி, கருங்குளம்.M.புதன்களம், அரசகுளம், சேராகுளம், தூத்துக்குடி, தெற்குகாரசேரி, ஆதானிக்குளம், ராமானுஜம்புதூர், சிவந்திப்பட்டி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.