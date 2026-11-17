தாம்பரம்,
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் துப்புரவுப் பணிகளை மேற்கொள்வதில் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 5-வது மண்டலத்தில் பணியாற்றும் 500-க்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் மொத்தம் 5 மண்டலங்கள் உள்ளன. இந்த மண்டலங்களில் குப்பைகளை அகற்றுதல், சாலைகளை சுத்தம் செய்தல், கழிவுகளை சேகரித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துப்புரவுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கிடையே, மாநகராட்சியின் 4 மண்டலங்களில் தனியார் நிறுவனம் மூலமாக துப்புரவுப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், 5-வது மண்டலத்தில் மட்டும் மாநகராட்சி அரசு பணியாளர்கள் மூலமாக துப்புரவுப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், 5-வது மண்டலத்தில் தற்போது பணியாற்றி வரும் துப்புரவு தொழிலாளர்களை வேறு மண்டலங்களுக்கு மாற்றும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள 5-வது மண்டல துப்புரவு தொழிலாளர்கள், தங்களை வேறு மண்டலங்களுக்கு மாற்றக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து 500-க்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளர்கள் பணிக்கு செல்லாமல் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தங்களது தற்போதைய பணியிடத்திலேயே தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியின் 5-வது மண்டலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால், அப்பகுதிகளில் வழக்கமாக நடைபெறும் துப்புரவுப் பணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
குப்பைகள் சேகரித்தல், தெருக்களை சுத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற நிலையும் உருவாகியுள்ளது. தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.