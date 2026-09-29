சென்னையில் ட்ரோன் மூலம் கொசுப்புழு நாசினி தெளிப்பு: மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் ஆய்வு

சென்னை,
சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் விடுதி அருகிலுள்ள கூவம் ஆற்றுப் பகுதியில் ட்ரோன் மூலம் கொசுப்புழு நாசினி மருந்து தெளிக்கும் சோதனைப் பணியினைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
இன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன், சென்னை மருத்துவக்கல்லூரி மாணவர் விடுதி அருகிலுள்ள கூவம் ஆற்றுப்பகுதியில் ட்ரோன் மூலம் கொசுப்புழு நாசினி மருந்து தெளிக்கும் சோதனைப் பணியினைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மூன்று வட்டாரங்களிலும் தலா ஒரு ட்ரோன் மூலம் கூவம், அடையாறு, பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கொசுப்புழு நாசினி மருந்து தெளிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.
பின்னர், சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, கொசுக்கொல்லி மருந்து தெளித்தல் மற்றும் கொசுப்புகை மருந்து பரப்பும் பணியினைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வின்போது, வடக்கு வட்டார துணை ஆணையாளர் ஸ்வேதா சுமன், மாநகர நல அலுவலர் ஜெகதீசன், தலைமை பூச்சித் தடுப்பு அலுவலர் முனைவர் எஸ்.செல்வகுமார், மண்டல அலுவலர் சத்தியநாராயணன் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் கொசு ஒழிப்புப் பணிகளுக்காக மொத்தம் 3,703 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். சென்னையின் குடியிருப்புப் பகுதிகள் 2,076 பிரிவுகளாகப் (sectors) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன; இதில் ஒவ்வொரு களப்பணியாளரும் (வீட்டுக்கு வீடு சென்று கொசு உற்பத்தியைச் சரிபார்ப்பவர்) வாரந்தோறும் 500 வீடுகளைக் கண்காணிக்கும் வகையில் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மாணவர் விடுதிகள், புதிய கட்டுமான இடங்கள், மருத்துவமனைகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களில் கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் கண்டறியத் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; மேலும், கொசு உற்பத்தியை ஒழிக்கத் தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகின்றன.
இரயில் நிலையங்கள், பூங்காக்கள், பேருந்து நிலையங்கள், சந்தைகள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் போன்ற மக்கள் கூடும் இடங்களில் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அங்கு கண்டறியப்படும் கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்கள் அகற்றப்படுகின்றன.
பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு சுகாதாரக் கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படுகின்றன. குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுக்குக் கொசு கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆலோசனை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட டயர்கள், தேவையற்ற பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்கள் மற்றும் தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய பிற சிறிய பொருட்களை அகற்றுவதற்கான 'கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களை அழிக்கும் பணிகள்' (source reduction activities) தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஏடிஸ் கொசுக்கள் உற்பத்தியாவதைத் தடுக்கும் வகையில், 7,126 புதிய கட்டுமான இடங்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அரசு மருத்துவமனைகள், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கொசு உற்பத்தியைத் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 25,035 காலிமனைகள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றில் கொசு உற்பத்தி ஏற்படாதவாறு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஸ்க்ரப் டைபஸ் (Scrub Typhus) நோயைத் தடுக்கக் காரணமான பூச்சிகளைக் (mites) கட்டுப்படுத்த, 521 கைத்தெளிப்பான்கள் (hand sprayers), 49 இயந்திர தெளிப்பான்கள் (power sprayers), 132 பேட்டரி மூலம் இயங்கும் தெளிப்பான்கள், 272 கையினால் இயக்கப்படும் புகைப்பரப்பும் இயந்திரங்கள் (fogging machines), 200 சிறிய புகைப்பரப்பும் இயந்திரங்கள், 92 வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்ட புகைப்பரப்பும் இயந்திரங்கள் மற்றும் 6 ULV கோல்ட் ஃபாகிங் (Cold Fogging) இயந்திரங்கள் ஆகியவை பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பணிகளின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கவும், ஆய்வு செய்யவும் மற்றும் தேவையான தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் வாராந்திர ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
கொசுக்களின் உற்பத்தியைத் தடுத்து, கொசுக்கள் மூலம் பரவும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் வகையில், பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளையும் சுற்றுப்புறங்களையும் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ளவும், நீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்திடவும் வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.