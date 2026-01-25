சப்-இன்ஸ்பெக்டர் இறந்த அதிர்ச்சியில் தாய் மாரடைப்பால் சாவு
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஊட்டி அருகே உள்ள தேனாடுகம்பை போலீஸ் நிலையத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றி வந்தார்.
நீலகிரி
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள பில்லி கம்பை கிராமத்தை சேர்ந்த தன்ராஜ் (வயது 50), ஊட்டி அருகே உள்ள தேனாடுகம்பை போலீஸ் நிலையத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றி வந்தார். அவர் நேற்று முன்தினம் ஊட்டி கோர்ட்டுக்கு சென்றபோது திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.
அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கோவைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு தன்ராஜ் இறந்தார். இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சப்-இன்ஸ்பெக்டரின் தாய் மிச்சியம்மாள்(80) சோகம் தாளாமல் நேற்று திடீரென மாரடைப்பால் இறந்தார்.
