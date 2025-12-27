- செய்திகள்
- ப்ளாஷ்பேக் 2025
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஜனவரி 1 முதல்; முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நேரம் மாற்றம்
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தூத்துக்குடியில் இருந்து இரவு 8:40க்கு பதில், 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும்.
தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படும் முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நேரம் வருகிற ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயில் தூத்துக்குடியில் இருந்து இரவு 8:40க்கு பதில் 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும். மறுநாள் காலை 6:23 மணிக்கு தாம்பரம் செல்லும், காலை 7:35 மணிக்கு எழும்பூர் சென்றடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire