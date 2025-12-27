ஜனவரி 1 முதல்; முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நேரம் மாற்றம்

ஜனவரி 1 முதல்; முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நேரம் மாற்றம்
தினத்தந்தி 27 Dec 2025 8:39 AM IST
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தூத்துக்குடியில் இருந்து இரவு 8:40க்கு பதில், 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும்.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படும் முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நேரம் வருகிற ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயில் தூத்துக்குடியில் இருந்து இரவு 8:40க்கு பதில் 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும். மறுநாள் காலை 6:23 மணிக்கு தாம்பரம் செல்லும், காலை 7:35 மணிக்கு எழும்பூர் சென்றடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

