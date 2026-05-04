தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்:எல். முருகன்

சென்னை,
மத்திய இணை மந்திரி எல். முருகன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நமது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்களித்த மக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்வதோடு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்தத் தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டுமென்பதற்காக ஓய்வின்றி பிரசாரம் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடி அவர்கள், உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா அவர்கள், பா.ஜ.க. தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மத்திய மந்திரிகள்
மத்திய மந்திரிகளான பியூஸ் கோயல் அவர்கள்,ஜே.பி.நட்டா அவர்கள் அர்ஜுன் மேக்வால் அவர்கள், முரளிதர் மொகோல் அவர்கள், தமிழக பாஜக பொறுப்பாளர்கள் அரவிந்த் மேனன் அவர்கள்,
சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள், தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் டிடிவி. தினகரன் அவர்கள், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி. கே. வாசன் அவர்கள், கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் களத்தில் அயராது பாடுபட்ட கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்த தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மேலும், புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அரசிற்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் .விஜய் அவர்களுக்கும் மற்றும் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.