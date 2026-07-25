தமிழக செய்திகள்

நல்லூர் சுங்கச்சாவடியில் 4 மாதங்களில் 3வது முறையாக கட்டணம் உயர்வு

சுங்கச்சாவடியைச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர்வாசிகளுக்கான மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் ரூ.350-ல் இருந்து ரூ.360 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுங்கச்சாவடி
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சென்னை

சென்னை அருகே சென்னை - கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள நல்லூர் சுங்கச்சாவடியில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக நேற்று நள்ளிரவு முதல் சுங்கக் கட்டணம் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து கட்டணங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வெறும் 4 மாத காலத்திற்குள் 3-வது முறையாக இந்த சுங்கக்கட்டணம் மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டிருப்பது தினசரி பயணம் செய்யும் வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாகனங்கள் வாரியான புதிய கட்டண விவரங்கள்:

உள்ளூர் வாகன மாதாந்திர பாஸ்

சுங்கச்சாவடியை சுற்றியுள்ள உள்ளூர்வாசிகளுக்கான மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் ரூ.350-ல் இருந்து ரூ.360 ஆக (ரூ.10 உயர்வு) அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பேருந்து மற்றும் லாரிகள்

கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்களுக்கான சுங்கக் கட்டணம் ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மற்ற வாகனங்கள்: இலகுரக வணிக வாகனங்கள் மற்றும் மல்டி-ஆக்சில் வாகனங்களுக்கும் அதற்கேற்ப கட்டணங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுங்கக் கட்டண உயர்வு

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வழக்கமாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்க கட்டணங்களை மாற்றியமைக்கும். ஆனால், நல்லூர் சுங்கச்சாவடியில் கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களை தொடர்ந்து, தற்போது 4 மாதங்களுக்குள் 3-வது முறையாக கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.மொத்த விலை குறியீட்டு எண் அடிப்படையிலான பணவீக்க தரவுகள் மற்றும் 'இணைப்பு காரணி' தொழில்நுட்ப மாற்றங்களின் காரணமாகவே இந்த அடுத்தடுத்த சுங்கக் கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3-வது முறை

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வழக்கமாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்க கட்டணங்களை மாற்றியமைக்கும். ஆனால், நல்லூர் சுங்கச்சாவடியில் கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களை தொடர்ந்து, தற்போது 4 மாதங்களுக்குள் 3-வது முறையாக கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

விலை உயர்வு அபாயம்

சுங்கக் கட்டண உயர்வால் லாரிகளின் வாடகை அதிகரிக்கும் போது, வியாபாரிகள் அந்த கூடுதல் செலவை பொருட்களின் விலையில் சேர்த்துவிடுவார்கள். இதனால் சாமானிய மக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

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