தமிழக செய்திகள்

நாமக்கல்: முட்டை கொள்முதல் விலை 5 காசுகள் உயர்வு

நாமக்கலில் முட்டை ஒன்றின் கொள்முதல் விலையை 5 காசுகள் உயர்த்தி ரூ.5.85 ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புகுழு இன்று நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
கோழி முட்டை
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நாமக்கல்,

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 1,100-க்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகள் உள்ளன. இங்கு சுமார் 4 கோடி முட்டையின கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஏறத்தாழ 3 கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

முட்டை கொள்முதல் விலை 5 காசுகள் உயர்வு:

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கோழி முட்டை கொள்முதல் விலை நேற்றை நிலவரப்படி 580 காசுகளாக (ரூ.5.80) இருந்து வந்தது. இதற்கிடையே இன்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புகுழு கூட்டத்தில் அதன் விலையை 5 காசுகள் உயர்த்த நிர்வாகிகள் முடிவு செய்தனர். எனவே இன்று முட்டை கொள்முதல் விலை 585 காசுகளாக (ரூ.5.85) அதிகரித்துள்ளது.

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Daily Thanthi
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