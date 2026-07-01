தமிழக செய்திகள்

தேசிய மருத்துவர்கள் தினம்: முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மனிதநேயம் என்றும் போற்றத்தக்கது.
முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
Published on

சென்னை

தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய், தேசிய மருத்துவர்கள் தினத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

வாழ்த்து

மனித உயிர்களைக் காக்கும் உன்னதப் பணியில் இரவு பகல் பாராது அயராது பணியாற்றும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் தேசிய மருத்துவர்கள் தினமான இந்நாளில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மனிதநேயம் என்றும் போற்றத்தக்கது.

மருத்துவ சிகிச்சை பெறுபவர்களின் முகத்தில் புன்னகையையும், அவர்கள் குடும்பத்தில் நம்பிக்கையையும் விதைக்கும் மருத்துவர்கள் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் பெற்று, தொடர்ந்து மக்கள் சேவை ஆற்றிட இந்நாளில் வாழ்த்துகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்
சென்னை
வாழ்த்து
greeting
doctor
மருத்துவர்கள்
தேசிய மருத்துவர்கள் தினம்
முதல்-அமைச்சர்Chief Minister
CM Vijay
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com