நெல்லை: மேல்சுவர் இடிந்து விழுந்து கட்டிட தொழிலாளி உயிரிழப்பு

நெல்லை,
நெல்லை அருகே பழைய வீட்டை இடிக்கும் பணியின் போது எதிர்பாராதவிதமாக மேல்சுவர் மற்றும் கூரை இடிந்து விழுந்ததில், கட்டிட தொழிலாளி ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் பழமையான வீடு ஒன்றை இடிக்கும் பணி இன்று (வியாழக்கிழமை) நடைபெற்று வந்தது. அப்பணியில் நெல்லையைச் சேர்ந்த தளவாய் (வயது 40) உள்ளிட்ட சில கட்டிட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். தொழிலாளர்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியை இடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக வீட்டின் மேல்சுவர் மற்றும் கூரைப்பகுதி பலத்த சத்தத்துடன் திடீரென இடிந்து விழுந்தது.
இதில், அங்கு வேலை செய்துகொண்டிருந்த தொழிலாளி தளவாய் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அருகில் இருந்த மற்ற தொழிலாளர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்ததும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, இடிபாடுகளை அகற்றி தளவாயின் உடலை மீட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து பாளையங்கோட்டை போலீசார் தளவாயின் உடலைக் கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.