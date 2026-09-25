தமிழக செய்திகள்

நெல்லை: இரவோடு இரவாக மதுபானக் கடை திறப்பு - கிராம மக்கள் முற்றுகை

எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் மதுபானக் கடை திறக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நெல்லை: இரவோடு இரவாக மதுபானக் கடை திறப்பு - கிராம மக்கள் முற்றுகை
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நெல்லை,

நெல்லை மாவட்டம் காடன்குளம் பகுதியில் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே, மதுபான கடை மற்றும் பார் அமைக்கப்பட்டு, நேற்று இரவோடு இரவாக விற்பனை தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் மதுபானக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த கிராம மக்கள், கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

மேலும் போராட்டக்காரர்கள் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். சுமார் 3 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பிறகு, மதுபானக் கடை திறக்கப்படாது என போலீசார் உறுதியளித்ததால் மக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.

Thiruvallur
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Daily Thanthi
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