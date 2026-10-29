நீலகிரி: 125 இடங்களில் நவீன சென்சார் கருவிகள் - நிலச்சரிவை முன்கூட்டியே கண்டறிய நடவடிக்கை.

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிலச்சரிவு அபாயத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து பொதுமக்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், அபாயகரமான 125 இடங்களைக் கண்டறிந்து அங்கு நவீன சென்சார் கருவிகளைப் பொருத்தும் பணிகள் தீவிரமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
நீலகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த காலங்களில் பெய்த கடுமையான கனமழையின் போது, பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் 65 இடங்களில் பெரிய அளவிலான மண்சரிவு மற்றும் நிலச்சரிவு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதோடு, போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளும் பெருமளவில் சேதமடைந்தன. இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அரசு கையில் எடுத்துள்ளது.
நிலச்சரிவு பாதிப்புகளைத் தடுக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை இணைந்து பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, ஏற்கனவே மாவட்டத்தில் சோதனை அடிப்படையில் 6 முக்கிய இடங்களில் நவீன சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தன. இந்த தொழில்நுட்பம் நல்ல பலனை தந்ததைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த முன்னோடித் திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, மாவட்டத்தில் மேலும் 125 நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகள் துல்லியமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த பகுதிகள் அனைத்திலும் சென்சார் கருவிகளைப் பொருத்தும் பணி தற்போது போர்க்கால அடிப்படையில் துவங்கப்பட்டு, தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நவீன சென்சார் கருவிகள் மண்ணின் ஈரப்பதம், நிலத்தடி அசைவுகள், மற்றும் பாறைகளின் நகர்வுகள் போன்றவற்றை துல்லியமாகத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும். நிலச்சரிவு ஏற்படுவதற்கான சிறிய அறிகுறி தென்பட்டாலும், இது உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு எச்சரிக்கை சிக்னல்களை அனுப்பும் வல்லமை கொண்டது.
இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பேரிடர் ஏற்படுவதற்கு முன்பே பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றவும், பெரும் உயிர் சேதங்களைத் தவிர்க்கவும் முடியும் என மாவட்ட நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் மலைப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.