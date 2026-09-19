நீலகிரி: பெட்ரோல் கேன் வெடித்து விபத்து - 2 பேர் உயிரிழப்பு

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே, கடந்த 15-ந்தேதி விநாயகர் சிலை பிரதிஷ்டை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றபோது, இசை வாத்தியக் குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வாத்தியக் கருவிகளை சூடு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பெட்ரோல் கேன் வெடித்து பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தில் 3 பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில், அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிவனேசன்(வயது 58) மற்றும் சஞ்சய் ஹரிஹரன்(வயது 19) ஆகிய 2 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். ராகுல் என்ற இளைஞருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரிழந்த இரண்டு பேரும் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.