நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்; தவெக அரசு தயார் - செங்கோட்டையன் பேட்டி

சென்னை,
எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் சந்திக்க தயார் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் அடுத்த காசிபாளையம் பேரூராட்சி பகுதியில் சந்தை வளாகம், புதிய சமுதாய கூடத்தை இன்று தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் திறந்து வைத்தார்.
பின்னர் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தமிழக வெற்றி கழக அரசு அமைந்து ஆறு மாதங்கள் நிறைவடைந்து உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வருவது குறித்த எண்ணங்கள் இல்லை. ஒருவேளை நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் அதையும் சந்திக்க அரசு தயாராக உள்ளது.
பேரூராட்சிகளுக்கான பதவிக்காலம் இன்னும் பிப்ரவரி மாதம் வரை உள்ளது. அதற்குப் பிறகு அரசு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்
ஒவ்வொரு இயக்கங்களும் ஆட்சிக்கு வரும்போது, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்து என்னென்ன திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது என்பது குறித்து ஆலோசிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நேற்றைய கூட்டம் நடைபெற்றது.
நேற்று நடைபெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் எந்தக் கடிதங்களும் வாய்ப்பில்லை.
தீபாவளி அன்று நடைபெற்ற கொலைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள விரோதம் மற்றும் மனக்கசப்புகள் காரணமாகவே நடந்து உள்ளது. இதில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
இன்று வளர்ந்து வருகிற தமிழகத்தில் கிராமம் மற்றும் நகரத்தில் வாழும் மக்களாக இருந்தாலும், தீபாவளி என்பது குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடும் ஒரு நிகழ்வாகும். ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இது போன்ற அசம்பாவித நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுள்ளன.
இத்தகைய சம்பவங்கள் தவிர்க்கப்பட, மக்களிடையே பொறுமை இருப்பதுடன் பொறாமை உணர்வு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, அதற்கு உரிய விளக்கத்தை முதல்- அமைச்சரிடம் அவர் அளித்து உள்ளார் என்றார்.