தமிழக செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை: சென்னையில் 15 மண்டலங்களுக்கு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம்

மண்டல வாரியாக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை: சென்னையில் 15 மண்டலங்களுக்கு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம்
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சென்னை,

வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி சென்னையில் மாநகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைதுறை அலுவலர்களை ஒருங்கிணைந்து, பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்காக மண்டல வாரியாக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.

அதன் விவரம் மண்டலம்- கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் பெயர் செல்போன் எண் வாரியாக வருமாறு:-

திருவொற்றியூர்

1. திருவொற்றியூர்-இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி துறை இயக்குனர் கே.பாலசுப்பிரமணியம்- 89255 46901

2. மணலி- தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினர் பி.குமாரவேல் பாண்டியன்- 89255 46902

3. மாதவரம்- சர்க்கரை இயக்ககத்தின் கூடுதல் இயக்குனர் எஸ்.அருண் - 89255 46903

4. தண்டையார்ப்பேட்டை- சர்க்கரை துறை ஆணையர் ஆர்.கண்ணன்-89255 46904

5. ராயபுரம்- சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் ஆஷா அஜித்- 89255 46905

திரு.வி.க.நகர்

6. திரு.வி.க.நகர்- புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் பி.கணேசன்- 89255 46906

7. அம்பத்தூர்- தொழில்கள் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வணிகத்துறை சிறப்பு செயலாளர் கே.விவேகானந்தன் 89255 46907

8. அண்ணாநகர்- சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் இயக்குனர் பி.காயத்ரி-89255 46908

9. தேனாம்பேட்டை- நில அளவை மற்றும் நில வரித்திட்ட இயக்குனர் டி.கிறிஸ்துராஜ் 89255 46909

10. கோடம்பாக்கம்- நில நிர்வாக கூடுதல் ஆணையர் எஸ்.கோபால சுந்தரராஜ் - 89255 46910

வளசரவாக்கம்

11. வளசரவாக்கம் தோட்டக்கலை மற்றும் தோட்டப்பயிர்கள் துறை இயக்குனர் ஜெ.விஜயராணி- 89255 46911

12.ஆலந்தூர்- தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் வாகே சங்கேத் பல்வந்த்- 89255 46912

13. அடையார்- ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் கே.செந்தில் ராஜ் - 89255 46913

14. பெருங்குடி- சென்னை கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார்- 89255 46914

15. சோழிங்கநல்லூர்- சென்னை அருங்காட்சியக இயக்குனர் டி.பாஸ்கரபாண்டியன் 89255 46915

இதே போன்று மண்டல வாரியாக மண்டல அலுவலர்களும், சென்னை வடக்கு, மத்தியம், தெற்கு வட்டார துணை ஆணையாளர்களும் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொள்ள நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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