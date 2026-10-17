வடகிழக்கு பருவமழை: சென்னையில் 15 மண்டலங்களுக்கு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம்

சென்னை,
வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி சென்னையில் மாநகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைதுறை அலுவலர்களை ஒருங்கிணைந்து, பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்காக மண்டல வாரியாக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.
அதன் விவரம் மண்டலம்- கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் பெயர் செல்போன் எண் வாரியாக வருமாறு:-
1. திருவொற்றியூர்-இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி துறை இயக்குனர் கே.பாலசுப்பிரமணியம்- 89255 46901
2. மணலி- தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினர் பி.குமாரவேல் பாண்டியன்- 89255 46902
3. மாதவரம்- சர்க்கரை இயக்ககத்தின் கூடுதல் இயக்குனர் எஸ்.அருண் - 89255 46903
4. தண்டையார்ப்பேட்டை- சர்க்கரை துறை ஆணையர் ஆர்.கண்ணன்-89255 46904
5. ராயபுரம்- சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் ஆஷா அஜித்- 89255 46905
6. திரு.வி.க.நகர்- புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் பி.கணேசன்- 89255 46906
7. அம்பத்தூர்- தொழில்கள் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வணிகத்துறை சிறப்பு செயலாளர் கே.விவேகானந்தன் 89255 46907
8. அண்ணாநகர்- சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் இயக்குனர் பி.காயத்ரி-89255 46908
9. தேனாம்பேட்டை- நில அளவை மற்றும் நில வரித்திட்ட இயக்குனர் டி.கிறிஸ்துராஜ் 89255 46909
10. கோடம்பாக்கம்- நில நிர்வாக கூடுதல் ஆணையர் எஸ்.கோபால சுந்தரராஜ் - 89255 46910
11. வளசரவாக்கம் தோட்டக்கலை மற்றும் தோட்டப்பயிர்கள் துறை இயக்குனர் ஜெ.விஜயராணி- 89255 46911
12.ஆலந்தூர்- தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் வாகே சங்கேத் பல்வந்த்- 89255 46912
13. அடையார்- ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் கே.செந்தில் ராஜ் - 89255 46913
14. பெருங்குடி- சென்னை கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார்- 89255 46914
15. சோழிங்கநல்லூர்- சென்னை அருங்காட்சியக இயக்குனர் டி.பாஸ்கரபாண்டியன் 89255 46915
இதே போன்று மண்டல வாரியாக மண்டல அலுவலர்களும், சென்னை வடக்கு, மத்தியம், தெற்கு வட்டார துணை ஆணையாளர்களும் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொள்ள நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.