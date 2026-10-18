வடகிழக்குப் பருவமழை: தமிழகத்தில் இயல்பை விட 18 சதவீதம் கூடுதலாக பதிவு

சென்னை:
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பை விட 18 சதவீதம் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, அக்டோபர் 1-ம் தேதி முதல் 18-ம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் இயல்பாக 82.3 மி.மீ. மழை பதிவாகியிருக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த ஆண்டு இதுவரை 96.8 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.
இதன் மூலம், இயல்பான மழை அளவைவிட 14.5 மி.மீ. கூடுதலாக மழை பதிவாகியுள்ளது. இது இயல்பான அளவைவிட 18 சதவீதம் அதிகமாகும். வடகிழக்குப்பருவமழை தொடங்கிய மூன்று நாட்களிலேயே இந்த கூடுதல் மழைப்பொழிவு என்பதை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் பதிவாகியுள்ள மழை அளவு இயல்பை விட அதிகரித்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.