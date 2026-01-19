‘ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்காததில் ஆச்சரியம் இல்லை’ - அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா
இந்தியாவின் பிற இடங்களில் விமான நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு சில மாதங்களுக்குள் மூடப்படுவதாக டி.ஆர்.பி.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
தமிழக அரசின் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;-
“ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்காததில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை. மேலும், பொதுவாகவே பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடம் எந்த ஒரு அனுமதியும் பெறுவதற்கு பலமுறை முயற்சிப்பது அவசியமாக உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் கலந்தாலோசித்து ஓசூர் விமான நிலையம், HAL அல்லது IAF செயல்பாடுகளுக்கு இடையூறாக இருக்காது என்பதைக் காட்டும் விரிவான தொழில்நுட்ப அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்துள்ளது.
விமான நிலையங்களை நிறுவுவதில் எங்கள் அணுகுமுறைக்கு வலுவான முன்னுதாரணங்கள் உள்ளன. இந்தியா முழுவதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட வான்வெளிகளுக்குள் பல சிவில் விமான நிலையங்கள் வெற்றிகரமாக இயங்குகின்றன.
வான்வெளியின் நெகிழ்வான பயன்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சிவில்-பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் நாட்டின் பிறகு இடங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளன. மத்திய அரசு விரும்பினால் இங்கும் அதனை நிச்சயமாக செயல்படுத்த முடியும்.
இன்று ஓசூர் தமிழ்நாட்டின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்துறை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மையமாக திகழ்கிறது. இது மேம்பட்ட உற்பத்தி, மின்னணுவியல், மின்சார வாகனங்கள், விண்வெளி விநியோக சங்கிலிகள் மற்றும் MSME-களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி பகுதிகளின் கடின உழைப்பாளி மக்கள், சிறந்த போக்குவரத்து இணைப்பைப் பெற தகுதியானவர்கள். ஓசூர் விமான நிலையமும் அவர்களின் பயண நேரத்தில் பெரும் பகுதியைக் குறைக்கும் என்பதால், தெற்கு பெங்களூரு மக்கள் எங்கள் கோரிக்கையை ஆதரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்!
தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், தமிழ்நாடு எப்போதும் பொறுப்புணர்வுடனும், தேசிய முன்னுரிமைகளுக்கு மதிப்பளித்து வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. ஒரு பெரிய தொழில்துறை மையமாக ஓசூர் உயர்ந்து வருவது, தொழிலாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஓசூர் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கும் மேம்பட்ட இணைப்பை அவசியமாக்குகிறது.
வளர்ச்சிக்கான மிகப்பெரிய ஆற்றலையும், மூலோபாய தேசிய முக்கியத்துவத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு தனது சொந்த பணத்தை செலவிடத் தயாராக இருக்கும் ஒரு விமான நிலையத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் அதே வேளையில், இந்தியாவின் பிற இடங்களில் பல விமான நிலையங்கள் சில மாதங்களுக்குள் திறக்கப்பட்டு மூடப்படுகின்றன.
தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தை, தொழில்நுட்ப தெளிவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு மூலம், ஒரு சாத்தியமான தீர்வை எட்ட முடியும் என்று நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம். வேலைவாய்ப்புகள், மக்கள் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் உள்கட்டமைப்பு உறுதியான மற்றும் பொறுமையான நிர்வாகத்திற்கு தகுதியானது என்பதால், தமிழ்நாடு தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கும்.
இந்திய அரசும் பிரதமர் அலுவலகமும் ஓசூர் விமான நிலையத்தின் உண்மையான மதிப்பையும், அதன் மூலோபாய முக்கியத்துவத்தையும் அடையாளம் காணும் என்பதில் நான் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.