தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் “தொழில்முனைவோருக்கான ஒரு நாள் ChatGPT பயிற்சி வகுப்பு”

வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப துல்லியமான கட்டளைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றிய பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
சென்னையில் “தொழில்முனைவோருக்கான ஒரு நாள் ChatGPT பயிற்சி வகுப்பு”
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சென்னை,

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிக உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள், மற்றும் புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்களுக்காக செயல்பாடுகளை ChatGPT-பயன்படுத்தி வணிக எளிமைப்படுத்தவும், திறன் மேம்படுத்தவும், செலவுகளை குறைக்கவும் உதவும் தகவல்கள் மற்றும் நடைமுறை பயிற்சிகளை இந்த ஒரு நாள் நேரடிப் பயிற்சி வரும் 30.06.2026 தேதி நடைபெற உள்ளது.

முக்கிய அம்சங்கள்:

ChatGPT அறிமுகம் மற்றும் பிராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் (Prompt Engineering): ChatGPT-யின் முழுத் திறன்கள் மற்றும் உங்கள் வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப துல்லியமான கட்டளைகளை (Prompts) எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றிய பயிற்சி.

இலக்குகள் மற்றும் தொலைநோக்கு திட்டமிடல்: தொழில்நுட்பத்தின் Al உதவியுடன் உங்கள் வணிகத்தின் குறிக்கோள்களை வடிவமைத்து, அதை அடைவதற்கான செயல் திட்டங்களை உருவாக்குதல்.

சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் பிராண்டிங் உத்திகள் (Marketing & Branding): சோசியல் மீடியா திட்டமிடல், புதிய விளம்பர உத்திகள் மற்றும் உங்கள் பிராண்டை வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் புதுமையான வழிகள்.

உள்ளடக்க உருவாக்கம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு (Content Creation): ஈர்க்கக்கூடிய வணிகக் கட்டுரைகள், விளம்பர வரிகளை விரைவாக உருவாக்குதல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவையை மேம்படுத்துதல்.

வணிக வளர்ச்சி கண்காணிப்பு (Performance Tracking): வணிகத் தரவுகளை (Data) ஆய்வு செய்து, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை சாட்ஜிபிடி மூலம் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கும் முறைகள்.

நேரடிப் பிரச்சினை தீர்த்தல் (Real-Time Problem Solving): 25 கலந்துரையாடல் அமர்வில், பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது தற்போதைய தொழில்முறை சவால்களைப் பகிர்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை AI மூலம் உடனடியாகப் பெறலாம்.

"பங்கேற்பாளர்கள், பயனுள்ள ChatGPT ப்ராம்ப்ட்டுகள் (Prompts) அடங்கிய பிரத்யேக மின்புத்தகத்தையும் (E-book), தினசரி ப்ராம்ப்ட் வழிகாட்டல்கள் மற்றும் புதிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) சமூக அணுகலையும் பெறுவார்கள்.".

தொடர்பு மற்றும் முன்பதிவு விவரங்கள்:

முன்பதிவு மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்: www.editn.in

கூடுதல் விவரங்களுக்கு, வாரநாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை கீழ்வரும் எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

கைப்பேசி எண்கள்: 9840114680 / 9360221280

அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

முன்பதிவு அவசியம்

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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