தமிழக செய்திகள்

வழிகாட்டி பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் இடம்பெற்றதால் சர்ச்சை: பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்

இது சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாக பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வழிகாட்டி பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் இடம்பெற்றதால் சர்ச்சை: பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்
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தூத்துக்குடி,

சாத்தான்குளத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த வழிகாட்டி பெயர் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் எழுதப்பட்டிருந்த சம்பவம் தொடர்பாக பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்தி எழுத்துகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம்- நாசரேத் இடையே மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய சாலை அமைக்கப்பட்டது. இங்கு சாத்தான்குளம் கருமேனி ஆற்றுப்பாலம் அருகில் திருச்செந்தூர் ரோடு விலக்கு அருகில் புதிதாக வழிகாட்டி பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், ஆழ்வார்திருநகரி, நெல்லைக்கு செல்லும் வழித்தடங்கள் அம்புகுறியிட்டு காட்டப்பட்டு உள்ளன. மேலும் அந்த பலகையில், முதலில் ஊர் பெயர்கள் தமிழிலும், அடுத்து இந்தியிலும், 3-வதாக ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டிருந்தன.

மக்கள் வியப்பு

மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் பெரும்பாலான இடங்களில் வைக்கப்பட்ட வழிகாட்டி பெயர் பலகைகளில் தமிழ், ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுத்துகள் உள்ளன. ஒரு சில பெயர் பலகைகளில் இந்தி எழுத்துக்கள் கடைசியாகவே உள்ளன. ஆனால் சாத்தான்குளத்தில் வைக்கப்பட்ட பெயர் பலகையில் தமிழுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியில் பெரியளவில் எழுத்துகள் இருந்ததை பொதுமக்கள் வியப்புடன் பார்த்து சென்றனர். இது சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாக பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சஸ்பெண்ட்

மாநில அரசு வைத்த பலகையில் தமிழ், ஆங்கிலத்துடன் இந்தியிலும் பெயர்கள் இடம்பெற்றதால் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது. மேலும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், கடும் எதிர்ப்பையடுத்து சாலை வழிகாட்டி பெயர் பலகையில் இருந்த இந்தி எழுத்துக்கள் அகற்றப்பட்டன.

இந்நிலையில் சாத்தான்குளத்தில் உள்ள சாலையில் இந்தியில் பெயர் பலகை வைக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர், உதவி பொறியாளர் ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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