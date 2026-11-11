ஊட்டி மலை ரெயில் சேவை இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு ரத்து

நீலகிரி,
கனமழை காரணமாக மேட்டுப்பாளையம்-உதகை இடையேயான மலை ரெயில் சேவை இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
நீலகிரி மலை ரெயில் பாதையில், மண்சரிவு சீரமைப்பு பணிகள் தொடர்ந்ததால், மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி மலை ரெயில் சேவை நேற்று(10-ம் தேதி) வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது.
முன்னதாக நீலகிரி மாவட்டத்தில், அக்டோபர் 23-ம் தேதி நள்ளிரவில் பெய்த கனமழையால், மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி மலை ரெயில் பாதையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டது. தண்டவாளத்தின் மீது பெரிய பாறைகள், மண் மற்றும் மரங்கள் விழுந்ததால், மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி மலை ரெயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது.
கடினமான மலை பாதையில், ரெயில்வே ஊழியர்கள் தண்டவாளத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால் சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெறவில்லை. இதனால், மேட்டுப்பாளையம் - ஊட்டி மலை ரெயில் மற்றும் சிறப்பு மலை ரெயில் நேற்று வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் நீலகிரியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மேட்டுப்பாளையம்-உதகை இடையேயான மலை ரெயில் சேவை இன்று(நவ., 11-ம் தேதி) முதல் நவ.13-ம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.