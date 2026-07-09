பாலக்காடு-திருச்செந்தூர் ரெயில் பகுதியாக ரத்து

கோவை,
மதுரை அருகே ரெயில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் பாலக்காடு-திருச்செந்தூர் ரெயில்(எண்: 16731) பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து சேலம் ரெயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:-
மதுரை அருகே ரெயில் பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கிறது. இதன் காரணமாக பாலக்காடு-திருச்செந்தூர் ரெயில் (எண்: 16731) வருகிற 15, 18, 21, 24, 27, 31 ஆகிய தேதிகளில் வாஞ்சி மணியாச்சி-திருச்செந்தூர் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும் 10-ந் தேதி பாலக்காடு-திருச்செந்தூர் ரெயில் (எண்: 16731) மதுரையில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் நிலையங்களுக்கு செல்லாமல் மானாமதுரை, விருதுநகர் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.