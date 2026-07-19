தமிழக செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில் நாளை முதல் ரோப் கார் சேவை நிறுத்தம்

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் 3ம் படை வீடு பழனி.
பழனி முருகன் கோவிலில் நாளை முதல் ரோப் கார் சேவை நிறுத்தம்
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திண்டுக்கல்,

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் 3ம் படை வீடு பழனி. உலகப்புகழ்பெற்ற பழனி முருகன் கோவில் மலை மீது அமைந்துள்ளது. அடிவாரத்தில் இருந்து கோவிலுக்கு செல்ல படிப்பாதை, யானைப்பாதை பிரதான வழிகளாக உள்ளன. இதுதவிர பக்தர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு எளிதில் சென்றுவர ரோப் கார், மின்இழுவை ரெயில் ஆகிய சேவைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

ரோப் கார்

இதில் ரோப் கார் வழியாக விரைவாகவும், பழனி மலையின் இயற்கை அழகை பார்த்து ரசித்த படியும் செல்லலாம் என்பதால் பெரும்பாலானோர் ரோப் காரில் செல்வதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். மேலும் இந்த ரோப் கார் சேவை பக்தர்களுக்கு சிறந்த சுற்றுலா அனுபவத்தை கொடுக்கிறது.

இதனிடையே, பழனி ரோப் கார் நிலையத்தில் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மாதாந்திர, வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவது வழக்கம். அப்போது ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

அதன்படி, பழனி முருகன் கோவில் ரோப் கார் நிலையத்தில், வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை முதல் ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்படுகிறது. நாளை முதல் 45 நாட்களுக்கு ரோப் கார் சேவை இயங்காது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பக்தர்கள் மின்இழுவை ரெயில், படிப்பாதையை பயன்படுத்தி மலைக்கோவிலுக்கு செல்லலாம் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Rope Car Service
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