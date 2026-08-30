தமிழக செய்திகள்

ரூ.1 லட்சத்திற்கு பச்சிளம் பெண் குழந்தையை விற்ற பெற்றோர்..! - திருப்பத்தூரில் அதிர்ச்சி

குழந்தையை சட்டவிரோதமாக விற்றதில் ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் மற்றும் புரோக்கர்கள் யாருக்காவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பச்சிளம் குழந்தை விற்பனை
Published on

திருப்பத்தூர்,

திருப்பத்தூரில் பச்சிளம் குழந்தையை ரூ.1 லட்சத்திற்கு விற்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குழந்தை விற்பனை

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை சேர்ந்த தம்பதியினர் ரஹ்மத்துல்லா - ஹவாமா. இவர்களுக்கு கடந்த 14-ந்தேதி வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஏற்கனவே 3 பெண் குழந்தைகள் இருந்த நிலையில் 4-வதாக தொடர்ந்து பெண் குழந்தை பிறந்தது அவர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இதனால் அந்த குழந்தையை விற்க முடிவு செய்து அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்துள்ளனர்.

இந்த தகவலறிந்து பெங்களூருவில் இருந்து செய்யது - சம்ரின் தாஜ் தம்பதியினர் திருப்பத்தூர் வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு திருமணமாகி 10 ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லை. இதன் காரணத்தால் ரஹ்மத்துல்லா - ஹவாமா தம்பதியரின் குழந்தையை ரூ.1,00,000 கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியுள்ளனர்.

விசாரணை

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆம்பூர் அடுத்த உமராபாத் போலீஸ் நிலையத்திற்கு ரகசிய தகவல் வந்தது. புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி, குழந்தையை விற்ற ரஹ்மத்துல்லா - ஹவாமா மற்றும் வாங்கிய செய்யது - சம்ரின் தாஜ் ஆகிய 4 பேரையும் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்ட குற்றத்திற்காக கைது செய்தனர். மேலும், குழந்தையை சட்டவிரோதமாக விற்றதில் ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் மற்றும் புரோக்கர்கள் யாருக்காவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

போலீஸ் விசாரணை
hospital
ஆஸ்பத்திரி
குழந்தை விற்பனை
Police action
Thiruppathur
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com