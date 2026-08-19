பழவேற்காடு: மின்னல் தாக்கி படகு தீப்பற்றி எரிந்து நாசம்

திருவள்ளூர்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கடலோரக் கிராமங்களில் நள்ளிரவில் பெய்த கனமழையின் போது, எதிர்பாராத விதமாகத் தாக்கிய பயங்கர மின்னலால் மீன்பிடிப் படகு ஒன்று முற்றிலும் கருகியது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நடந்த இந்த விபத்து அப்பகுதி மீனவக் கிராம மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு ஏரி மற்றும் வங்காள விரிகுடா கடல் இணையும் கடலோரப் பகுதிகளில் நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவுக்குப் பிறகு திடீரென வானிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. நள்ளிரவு சுமார் 2 மணி அளவில் இடி மற்றும் பலத்த மின்னலுடன் கூடிய பயங்கரமான கனமழை பெய்யத் தொடங்கியது.
மழை தீவிரமடைந்த நிலையில், பழவேற்காடு முகத்துவாரக் கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த பைபர் ரக மீன்பிடிப் படகு ஒன்றின் மீது, பயங்கர சத்தத்துடன் மின்னல் நேரடியாகப் பாய்ந்தது. மின்னல் தாக்கிய அடுத்த சில விநாடிகளிலேயே படகின் உட்பகுதியில் தீப்பொறி ஏற்பட்டு மளமளவென எரியத் தொடங்கியது.
கடலோரப் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசியதால், தீயின் வேகம் மிக வேகமாகப் பரவியது. படகில் இருந்த மரக் கட்டைகள், மீன்பிடி வலைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் உபகரணங்கள் அனைத்தும் அடுத்தடுத்து தீப்பற்றியதால், படகு முழுவதும் கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியது. நள்ளிரவு நேரம் என்பதால் உடனடியாகத் தீயை அணைக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இறுதியில் படகு முற்றிலும் எரிந்து நாசமானது.
விபத்து நடந்த நள்ளிரவு நேரத்தில் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் செல்லாமல், கரையில் தங்கியிருந்ததாலும், விபத்துக்குள்ளான படகில் யாரும் தூங்காததாலும் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
எனினும், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் மீன்பிடிப் படகும், அதிலிருந்த விலை உயர்ந்த வலைகளும் முழுமையாக எரிந்து நாசமானதால், சம்பந்தப்பட்ட மீனவக் குடும்பத்திற்குப் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கடுமையான பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த இயற்கை பேரிடர் விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த உள்ளூர் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பார்வையிட்டனர். சேதமடைந்த படகின் மதிப்பு குறித்துக் கணக்கெடுப்பு நடத்தி வரும் அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்ட மீனவருக்கு அரசு தரப்பில் நிவாரண உதவி வழங்குவதற்கான முதற்கட்ட விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், கடலோரப் பகுதிகளில் இடி, மின்னல் நிலவும்போது மீனவர்கள் தகுந்த பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.