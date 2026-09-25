பெரம்பலூர்: ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து 80 சவரன் நகை கொள்ளை - போலீஸ் தீவிர விசாரணை

பெரம்பலூர்,
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் வீட்டில் பணம், நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீட்டை பூட்டிவிட்டு ஆசிரியர் குடும்பத்தினர் சென்னை சென்றிருந்தபோது இந்த கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 80 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர். மேலும் வீட்டில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் பணமும் திருடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கிய பெரம்பலூர் போலீசார், சி.சி.டிவி. கேமரா உள்ளிட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் கொள்ளையர்களை வலைவீசி வருகின்றனர்.