தமிழக செய்திகள்

திராவிடர் கழகத்தின் இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பு - டி.ஜி.பி. பதிலளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

பிரசாரத்துக்கு அனுமதி வழங்க கோர்ட்டு உத்தரவிட வேண்டும் என திராவிடர் கழகம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
திராவிடர் கழகத்தின் இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பு - டி.ஜி.பி. பதிலளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
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சென்னை,

சென்னை ஐகோர்ட்டில், திராவிடர் கழகத்தின் துணைத் தலைவர் கலி.பூங்குன்றன் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். மருத்துவப் படிப்பில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஜூலை 30-ந்தேதி முதல் கடந்த 2-ந்தேதி வரை இருசக்கர வாகனத்தில் மாநிலம் முழுவதும் பிரசார பயணம் மேற்கொள்ள முடிவு செய்தோம்.

இதற்காக அனுமதி கேட்டு டி.ஜி.பி.யிடம் மனு கொடுத்தோம். அவர், சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் மனு அளித்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும்படி கடந்த மாதம் 27-ந்தேதி உத்தரவிட்டார். இதன்படி சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் அனுமதி கேட்டு மனு கொடுத்தோம். ஆனால், அனுமதி மறுத்து ஜூலை 29-ந்தேதி போலீசார் உத்தரவிட்டனர். இந்த உத்தரவுகளை ரத்து செய்து, பிரசாரத்துக்கு அனுமதி வழங்க உத்தரவிடவேண்டும்" என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், மனுவுக்கு பதில் அளிக்கும்படி டி.ஜி.பி., உள்ளிட்டோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு, விசாரணையை வருகிற 11-ந்தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

ஐகோர்ட்டு
Chennai High Court
Dravidar Kazhagam
திராவிடர் கழகம்
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