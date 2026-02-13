சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
சென்னையில் 15.02.2026 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்: நியூ டினி செக்டர் (சிறு தொழில் பேட்டை), போஸ்ட் ஆபிஸ் சாலை 2வது மற்றும் 5வது தெரு, ஆம்பிட் ஐ.டி. பார்க் சாலை, 2வது பிரதான சாலை தெற்கு பகுதி.
அம்பத்தூர் சிட்கோ: மாரியம்மன் கோயில் தெரு, குளக்கரை தெரு, கண்ணன் கோயில் தெரு, ஆவின் பிரதான சாலை, இ.பி. சாலை 1 முதல் 4வது தெருக்கள் வரை, வடக்கு பேஸ் 31ஏ சாலை, வடக்கு பேஸ் 12மற்றும்13வது தெரு, கொரட்டூர் டினி செக்டர் (சிறு தொழில் பேட்டை). என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.