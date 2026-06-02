சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னை,
பராமரிப்பு பணி காரணமாக சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
சென்னையில் 04.06.2026 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
பூவிருந்தவல்லி: சென்னீர்குப்பம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.