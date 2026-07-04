சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
சென்னையில் 06.07.2026 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அடையாறு: பெசன்ட் நகர் 6 முதல் 15வது குறுக்குத் தெரு, 1வது, 2வது பிரதான சாலை, ஆர்பிஐ குடியிருப்பு, கக்கன் காலனி, 4வது, 16வது, 29வது குறுக்குத் தெரு, 2வது, 3வது, 7வது அவென்யூ, டைகர் வரதாச்சாரியார் சாலை விரிவாக்கம்.
காந்தி நகர் 2வது பிரதான சாலை, 1வது மற்றும் 2வது கிரசென்ட் பார்க் சாலை மற்றும் கிரசென்ட் அவென்யூ.
அம்பத்தூர்: டாஸ் எஸ்டேட், காமராஜபுரம், விஜிஎன் சாந்தி நகர், விஜிஎன் கிளாசிக்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.