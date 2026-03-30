பாமக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு: பெரம்பூரில் திலகபாமா போட்டி, சவுமியாவுக்கும் சீட்

சென்னை,
அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள பாமகவிற்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முதல் கட்டமாக 3 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர் பட்டியல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. மீதமுள்ள 15 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று அன்புமணி வெளியிட்டார்.இதன் விவரம் வருமாறு:
பெரம்பூர்: திலகபாமா (இந்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் விஜய் போட்டி)
தருமபுரி : சௌமியா அன்புமணி
விருத்தாசலம்: தமிழரசி ஆதிமூலம்,
சேலம் மேற்கு: மு.கார்த்தி
பென்னாகரம்: பாடி வெ. செல்வம்
போளூர்: சி.ஆர். பாஸ்கரன்
திருப்போரூர்: கே.பாலு,
ஜெயங்கொண்டம் : வைத்தி
சேலம் வடக்கு: எஸ். சதாசிவம்
விக்கிரவாண்டி: சி. சிவக்குமார், எம்.ஏ அவர்கள்
சோளிங்கர்: க. சரவணன்,
மயிலாடுதுறை : சித்தமல்லி
உத்திரமேரூர்: பெ. மகேஷ்குமார்,
ரிஷிவந்தியம்: அ.ப. செழியன் அவர்கள்
காட்டுமன்னார் கோயில் (தனி): அன்பு. சோழன்,