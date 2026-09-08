தமிழக செய்திகள்

வீடு புகுந்து தாய், மகனை அரிவாளால் வெட்ட முயற்சி: 4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குரும்பூர் பகுதியில் தாயும், மகனும் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, முன்விரோதம் காரணமாக 4 பேர் சேர்ந்து வழிமறித்து திடீரென பாட்டிலால் தாக்கியுள்ளனர்.
போலீஸ் வலைவீசசு.
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தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குரும்பூர் அருகே முன்விரோதத்தில் வீடு புகுந்து தாய், மகனை அரிவாளால் வெட்ட முயன்ற 4 பேரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

முன்விரோதம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குரும்பூர் அருகே கீழக்கல்லாம்பாறையைச் சேர்ந்த தொழிலாளியான முருகப்பெருமாள் (வயது 29) என்பவரது குடும்பத்தினருக்கும், அதே ஊரைச் சேர்ந்த பேச்சி என்பவரது குடும்பத்தினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

பாட்டிலால் தாக்குதல்

இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு குரும்பூரிலிருந்து தனது தாய் பேச்சியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த முருகப்பெருமாளை, புரையூர் அருகே பேச்சி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 3 பேர் வழிமறித்துள்ளனர். திடீரென பாட்டிலால் அவர்கள் 2 பேரையும் தாக்கியுள்ளனர். அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வருவதைப் பார்த்து 4 பேரும் தப்பிச் சென்றனர்.

அரிவாளால் வெட்ட முயற்சி

இந்த தாக்குதலில் காயமடைந்த தாயும் மகனும் வீட்டிற்குச் சென்று கதவைப் பூட்டிக் கொண்டனர். பின் தொடர்ந்து வந்த பேச்சி உள்ளிட்ட 4 பேரும் முருகப்பெருமாள் வீட்டின் கதவை அரிவாளால் வெட்டி உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர். வீட்டிற்குள் இருந்த தாயையும், மகனையும் அரிவாளால் வெட்ட முயன்றபோது, அவர்களின் கூச்சல் சத்தம் கேட்டு மீண்டும் அக்கம், பக்கத்தினர் திரண்டு வந்ததால், 4 பேரும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துத் தப்பிச் சென்றனர்.

4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

இச்சம்பவம் குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், குரும்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தப்பியோடிய பேச்சி உள்பட 4 பேரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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