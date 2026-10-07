கீழே விழுந்த போலீஸ் அதிகாரியின் தொப்பி; முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் ரியாக்சன்

சென்னை
போலீஸ் அதிகாரியின் தொப்பி கீழே விழுந்ததும் முதல்-அமைச்சர் விஜய் அதனை எடுத்து அவரிடம் வழங்கினார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான 14-வது குழுப் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழா இன்று நடந்தது. இதில் தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு, பயிற்சியில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கி சிறப்பித்தார்.
இதனை தொடர்ந்து, அவர்களுடன் ஒன்றாக குழு புகைப்படம் ஒன்றையும் எடுத்து கொண்டார். இதன்பின்பு முதல்-அமைச்சர் விஜய், உயரதிகாரிகள் உள்பட அனைவரும் எழுந்து புறப்பட தயாரானபோது, காவல் அதிகாரிகள் வணக்கம் செலுத்தினர். அப்போது ஒரு போலீஸ் அதிகாரியின் தொப்பி கீழே விழுந்து உருண்டோடியது.
அது முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் கால் அருகே வந்து விழுந்தது. உடனே கீழே குனிந்து அதனை எடுத்து, அந்த அதிகாரியிடம் அவர் வழங்கி விட்டு சென்றார்.