பொங்கல் பண்டிகை: ஆம்னி பஸ்கள் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் அளிக்க உதவி எண்கள் அறிவிப்பு
ஆம்னி பஸ்கள் கட்டண வசூலில் ஈடுபடுவதை தடுக்க சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகை, தொடர் விடுமுறையையொட்டி சென்னை உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு வருகின்றனர். அதேவேளை, பொங்கல் பண்டிகை, தொடர் விடுமுறையை பயன்படுத்தி தனியார் ஆம்னி பஸ்கள் கட்டண கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆம்னி பஸ்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க உதவி எண்களை போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,
பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் தொடர் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு (12.01.2026 முதல் 18.01.2026 வரை) பொதுமக்கள் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வதைப் பயன்படுத்தி தனியார் ஆம்னி பஸ்கள் அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்தால் அதனைத் தடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலர்கள், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடி ஆய்வாளர்கள் ஆகியோரைக் கொண்டு சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டு அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்யும் மற்றும் அனுமதிக்குப்புறம்பாக இயங்கும் ஆம்னி பஸ்களை தீவிரமாக சோதனை செய்து அபராதம் விதித்தும், வாகனங்களை சிறைபிடித்தும் வரி வசூல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் தங்களது சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதால் ஆம்னி பஸ்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் வருவதை தொடர்ந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் கீழ்காணும் எண்கள் மூலம் தொலைப்பேசி வாயிலாகவோ, வாட்ஸ் ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவாகவோ புகார் தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
வ.எண் ஆணையரகம் தொலைபேசி எண்கள்
1 போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை 1800 425 6151
2 இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு) 99442 53404
3 இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு) 97905 50052
4 இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை 90953 66394
5 இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர் 91235 93971
6 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம் 96773 98825
7 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர் 98400 23011
8 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம் 78456 36423
9 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு 80569 40040
10 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி 90660 32343
11 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர் 90257 23800
12 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி 96981 18011
13 துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர் 95850 20865
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.