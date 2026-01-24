பாம்பு கடித்து அஞ்சலக ஊழியர் உயிரிழப்பு

பாம்பு கடித்து அஞ்சலக ஊழியர் உயிரிழப்பு
x
தினத்தந்தி 24 Jan 2026 7:52 PM IST
t-max-icont-min-icon

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே கருங்கடல் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருவர், அப்பகுதியில் உள்ள அஞ்சலக கிளையில் ஊழியராக பணியாற்றி வந்தார்.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே கருங்கடல் கிராமத்தை சேர்ந்த அந்தோணிகுரூஸ் (வயது 56), அப்பகுதியில் உள்ள அஞ்சலக கிளையில் ஊழியராக பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு தனது தோட்டத்திற்கு சென்றபோது அந்தோணி குரூஸை பாம்பு கடித்துள்ளது.

இதனால் மயங்கி விழுந்த அவரை குடும்பத்தினர் உடனடியாக மீட்டு பேய்க்குளம் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவர் பரிசோதனை செய்தபோது, அவர் வரும் வழியில் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த அந்தோணிகுரூசுக்கு மனைவி மற்றும் 2 மகன்கள், 2 மகள்கள் உள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து சாத்தான்குளம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டீபன் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X