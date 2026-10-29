தமிழகத்தில் மின் தேவை 21 ஆயிரம் மெகாவாட்டை தாண்டியது!

சென்னை,
'எல் நினோ' பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தால் வெப்பம் தொடர்ந்து நிலவுவதால், தமிழகத்தில் மின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் தமிழகத்தின் அதிகபட்ச மின் தேவை 21,083 மெகாவாட்டாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பதிவான 18,386 மெகாவாட்டை விட 15 சதவீதம் அதிகமாகும்.
தென் மாநிலங்களில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நிலவிய மின் தேவை குறித்த விவரங்களை மத்திய மின்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தென் மாநிலங்களின் மொத்த மின் தேவை, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் 62,274 மெகாவாட்டாக இருந்தது.
இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் இது 76,747 மெகாவாட்டாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் தென் மாநிலங்களின் மின் தேவை 23.24 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு மற்றும் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதங்களில் மாநில வாரியாக பதிவான அதிகபட்ச மின் தேவை விவரம் வருமாறு:
மாநிலம் - 2025 செப்டம்பர் - 2026 செப்டம்பர் - அதிகரிப்பு
கர்நாடகம் - 14,486 - 20,094 - 38.71 சதவீதம்
தெலுங்கானா - 15,906 - 19,892 - 25 சதவீதம்
கேரளா - 4,467 - 5,440 - 21.80 சதவீதம்
ஆந்திரா -12,446 - 14,639 - 17.62 சதவீதம்
தமிழகம் -18,386 - 21,083 - 15 சதவீதம்
புதுச்சேரி - 506 - 546 - 7.85 சதவீதம்
மொத்தம் - 62,274 - 76,747 - 23.24 சதவீதம்
தென் மாநிலங்களில் கர்நாடகாவில் மின் தேவை அதிகபட்சமாக 38.71 சதவீதம் உயர்ந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் 21,083 மெகாவாட்டாக மின் தேவை பதிவாகியுள்ளது.